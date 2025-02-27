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Для обеспечения потребностей Службы дисциплинарных инспекторов необходимо найти более $1 млн

08:10, 27 февраля 2025
Высший совет правосудия обратился к Кабинету министров, а на иностранных партнеров похоже рассчитывать уже не стоит.
Для обеспечения потребностей Службы дисциплинарных инспекторов необходимо найти более $1 млн
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Высший совет правосудия 25 февраля 2025 года обратился к Кабинету министров с предложением выделить финансирование для обеспечения наиболее актуальных потребностей судебной власти.

Среди вопросов, нуждающихся в надлежащем финансировании, Высший совет правосудия отметил обеспечение надлежащих условий работы Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ), которая начала свою деятельность 23 декабря 2024 года.

Напомним, что еще в 2023 году для размещения СДИ было выделено здание площадью 638,6 кв. м. в центре столицы по адресу ул. Тарасовская, 15-а. 

Однако быстро выяснилось, что здание находится в аварийном состоянии и нуждается в длительных восстановительных работах. При этом проекты иностранной материально-технической помощи не проявили большого интереса к финансированию строительных работ, вероятно, из-за их большого их объема и стоимости.

По данным Высшего совета правосудия, для изготовления проектно-сметной документации и проведения капитального ремонта здания по адресу ул. Тарасовская, 15-а уже сейчас необходимо 41 млн. 272,6 тыс. гривен.

Кроме того, для оплаты коммунальных услуг по указанному адресу необходимо еще 268,2 тыс. гривен.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в качестве временного варианта в 2024 году для размещения СДИ были выделены 7-й и 8-й этажи в здании одного из технических НИИ по адресу проспект Берестейский, 57.   

Однако и здесь возникли проблемы.

По данным Совета правосудия, для обеспечения деятельности СДИ в помещениях по адресу проспект Берестейский, 57, срочно необходимы деньги для закупки:

моноблоков, серверного оборудования и телефонных аппаратов – 1 млн. 374 тыс. гривен

оборудование для конференц-зала вместе с монтажными работами – 745 тыс. гривен

локальной вычислительной сети вместе с монтажными работами – 411 тыс. гривен

системы контроля доступа вместе с монтажными работами – 102 тыс. гривен

Напомним, что Служба дисциплинарных инспекторов является автономным подразделением в составе Высшего совета правосудия и осуществляет предварительное рассмотрение дисциплинарных жалоб в отношении судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ВСП

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