На забезпечення потреб Служби дисциплінарних інспекторів необхідно знайти більше $1 млн

Вища рада правосуддя звернулася до Кабінету міністрів, а на іноземних партнерів схоже розраховувати вже не варто.

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Вища рада правосуддя 25 лютого 2025 року звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією виділити фінансування для забезпечення найбільш актуальних потреб судової влади.

Серед питань, які потребують належного фінансування, Вища рада правосуддя відзначила забезпечення належних умов роботи Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ), яка розпочала свою діяльність 23 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що ще у 2023 році для розміщення СДІ була виділена будівля площею 638,6 кв. м. у центрі столиці за адресою вул. Тарасівська, 15-а.

Однак швидко з’ясувалося, що будівля знаходиться у аварійному стані і потребує тривалих відновлювальних робіт. При цьому проекти іноземної матеріально-технічної допомоги не проявили великої зацікавленості у фінансуванні будівельних робіт, ймовірно, через їх великий обсяг та вартість.

За даними Вищої ради правосуддя для виготовлення проектно-кошторисної документації і проведення капітального ремонту будівлі за адресою вул. Тарасівська, 15-а вже зараз необхідні 41 млн. 272,6 тис. гривень.

Крім того, для оплати комунальних послуг за вказаною адресою необхідні ще 268,2 тис. гривень.

Як розповідала «Судово-юридична газета», у якості тимчасового варіанту у 2024 році для розміщення СДІ були виділені 7-й та 8-й поверхи в будівлі одного з технічних НДІ за адресою проспект Берестейський, 57.

Однак і тут виникли проблеми.

За даними Ради правосуддя, для забезпечення діяльності СДІ у приміщеннях за адресою проспект Берестейський, 57, терміново необхідні гроші для закупівлі:

моноблоків, серверного обладнання та телефонних апаратів – 1 млн. 374 тис. гривень

обладнання для конференц-зали разом із монтажними роботами – 745 тис. гривень

локальної обчислювальної мережі разом із монтажними роботами – 411 тис. гривень

системи контролю доступу разом із монтажними роботами – 102 тис. гривень

Нагадаємо, що Служба дисциплінарних інспекторів є автономним підрозділом у складі Вищої ради правосуддя та здійснює попередній розгляд дисциплінарних скарг стосовно суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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