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На Хмельниччині двох чоловіків зобов’язали сплатити майже 230 тисяч гривень шкоди за незаконну порубку лісу

09:17, 27 лютого 2025
Двоє чоловіків, які займалися незаконною порубкою дерев, відшкодують кошти у місцеві бюджети громад.
На Хмельниччині двох чоловіків зобов’язали сплатити майже 230 тисяч гривень шкоди за незаконну порубку лісу
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Мешканець Ізяслава незаконно вирубав дерев на майже 110 тисяч гривень. Аналогічний злочин вчинив і житель Полонного. Чоловіки отримали вироки і тепер відшкодують кошти у місцеві бюджети громад. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Зазначається, що минулого року у лютому 56-річний житель Ізяслава, за відсутності передбаченого чинним законодавством дозволу, здійснив незаконну порубку дерев породи граб на території Лютарського лісництва. Цим завдав матеріальної шкоди державі на суму майже 110 тисяч гривень.

Прокурори звернулись із позовною заявою до суду про стягнення із чоловіка шкоди, заподіяної незаконними діями останнього. Судом визнано винним ізяславчанина у незаконній порубці дерев (ч. 4 ст. 246 КК України). Вимога прокурорів була задоволена в повному обсязі.

Також йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі із встановленням іспитового строку на рік.

Ще один житель міста Полонне сплатить до бюджету понад 117 тис грн шкоди, завданої аналогічними діями. Він здійснив незаконну порубку дубів на захисних лісонасадженнях регіональної філії «Південно-Західної залізниці».

Кошти підлягають поверненню до бюджетів Ізяславської та Полонської міських рад відповідно.

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