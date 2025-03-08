Конституционный суд Румынии допустил Кэлина Джорджеску к участию в президентских выборах

Конституционный суд Румынии отклонил как неприемлемые две жалобы, поданные относительно баллотирования Кэлина Джорджеску кандидатом в президенты Румынии на повторных выборах.

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Конституционный суд Румынии отклонил жалобы, поданные против кандидатуры Кэлина Джорджеску на президентских выборах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда 8 марта.

«Конституционный суд единогласно отклонил сформулированные протесты как необоснованные, так как они не отвечают процедурным условиям», — говорится в пресс-релизе суда.

Это означает, что Джорджеску может баллотироваться в президенты Румынии на выборах 4 мая, если его кандидатуру утвердит Центральная избирательная комиссия. Решение по нему ЦИК примет 9 марта.

Ранее стало известно, что в Румынии задержан Кэлин Джорджеску и доставлен на допрос в генеральную прокуратуру. Позже Джорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней.

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