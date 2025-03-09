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WhatsApp тестирует новый виджет для быстрого доступа к Meta AI

08:32, 9 марта 2025
В WhatsApp появится виджет для взаимодействия с Meta AI.
WhatsApp тестирует новый виджет для быстрого доступа к Meta AI
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WhatsApp продолжает обновлять свое приложение и тестирует новый виджет для Android, который упрощает взаимодействие с Meta AI.

По данным WABetaInfo, эта функция была замечена в бета-версии 2.25.6.14. Виджет содержит три ярлыка: для открытия чата с Meta AI, быстрого обмена фотографиями и голосового взаимодействия с искусственным интеллектом.

Пользователи смогут менять размер виджета, чтобы адаптировать его к главному экрану смартфона. Однако доступ к нему будут иметь только те, у кого уже активирована функция Meta AI в WhatsApp. Даже бета-тестеры не смогут воспользоваться новинкой, если их регион не поддерживает чат-бота.

Meta постепенно расширяет географию доступа к своему ИИ-ассистенту, поэтому в будущем эта функция может стать доступной для более широкого круга пользователей.

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WhatsApp Meta ИИ

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