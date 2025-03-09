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Франция передаст Украине оружие на 195 млн евро

08:50, 9 марта 2025
Франция выделит Украине 195 млн евро военной помощи за счет замороженных активов РФ.
Франция передаст Украине оружие на 195 млн евро
Фото: Getty Images
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Франция выделит Украине военную помощь на сумму 195 миллионов евро, профинансированную процентами с замороженных российских активов. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, передает La Tribune Dimanche.

В новый пакет помощи войдут 155-мм артиллерийские снаряды и авиационные бомбы AASM, которые используют французские истребители Mirage 2000. Также Франция ускорит передачу легких танков AMX-10RC и бронетранспортеров VAB.

Лекорню отметил, что Франция не только будет поддерживать Вооруженные силы Украины, но и наращивать собственное военное производство. В частности:

Dassault Aviation увеличит выпуск истребителей Rafale до 4-5 в месяц в 2026 году;

- производство противотанковых ракет MBDA Akeron MP удвоят до 2025 года;

- до 2026 года удвоят выпуск авиационных бомб AASM.

Для реализации этих планов правительство Франции расширит сотрудничество с оборонными компаниями Thales и EOS. Среди ключевых приоритетов - производство боеприпасов, систем радиоэлектронной борьбы, развитие дронов, роботизации, искусственного интеллекта и космических технологий.

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оружие Франция

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