Может ли отец взять социальный отпуск, если мать в декрете – что говорит закон

Родители имеют равные права, соцотпуск доступен даже во время декрета матери.

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Отец может получить социальный отпуск, даже если мать находится в отпуске по уходу за ребенком. Это право гарантирует законодательство Украины, отмечают в Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда.

Социальный отпуск - это дополнительные 10 календарных дней оплачиваемого отдыха, которые предоставляются родителям с определенными семейными обстоятельствами. В соответствии с Кодексом законов о труде и Законом «Об отпусках», воспользоваться им могут:

- один из родителей, воспитывающий двух или более детей до 15 лет;

- родители детей с инвалидностью;

- одинокие матери и отцы;

- лица, которые усыновили ребенка или взяли его под опеку.

Закон №1401-IX, принятый в 2021 году, предусматривает, что один из родителей может воспользоваться социальным отпуском, независимо от того, находится ли другой в отпуске по уходу за ребенком. Главное условие - мать не должна была воспользоваться этими 10 днями в текущем году.

Как получить социальный отпуск?

- Подать заявление на работе.

- Предоставить документы, подтверждающие право на отпуск (свидетельства о рождении детей и т.д.).

- Получить приказ работодателя.

Это право позволяет родителям равномерно распределять семейные обязанности и поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

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