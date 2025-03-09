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У Дагестані та Ічкерії заблокували Telegram через «побоювання» щодо його використання

09:26, 9 березня 2025
Офіційна версія – «ризики використання недругами».
У Дагестані та Ічкерії заблокували Telegram через «побоювання» щодо його використання
Фото: Getty Images
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У Дагестані та тимчасово окупованій Ічкерії перестав працювати месенджер Telegram. Російська влада пояснює це «ризиками використання» платформи ворогами.

Про це повідомляють росЗМІ.

Міністр цифровізації Дагестану Юрій Гамзатов заявив, що Telegram «часто використовують недруги». Як приклад він згадав заворушення в аеропорту Махачкали.

Член комітету Держдуми РФ з інформполітики Антон Нємкін додав, що месенджер «недостатньо ефективно модерує контент», а блокування – це «вимушений захід» через його використання для координації протестів.

Влада Дагестану не виключає, що Telegram можуть розблокувати в майбутньому, якщо «загрози» зникнуть.

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