Илон Маск высказался о роли Starlink в украинской армии

Илон Маск: «Starlink - основа украинской армии».

Фото: coinphony.com

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Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что его система Starlink является ключевой для функционирования украинской армии.

«Моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта рухнула бы, если бы я ее отключил», - отметил Маск в соцсети Х.

Также он выразил свое возмущение из-за продолжительности войны.

«Меня возмущает эта многолетняя бойня, которую Украина неизбежно потеряет. Тот, кто действительно неравнодушен, по-настоящему думает и по-настоящему понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась», - добавил Маск.

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