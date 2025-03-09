Будем искать других поставщиков, — Польша разорвет контракт со Starlink, если Маск отключит Украину от спутников

Если Илон Маск отключит терминалы для Украины, то Варшава рассмотрит альтернативных поставщиков.

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Польша пригрозила разорвать контракт со Starlink, если компания Илона Маска SpaceX отключит Украину от спутниковой связи. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в X.

Сикорский сообщил, что страна ежегодно выплачивает SpaceX 50 миллионов евро за услуги Starlink.

«Старлинки для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши на сумму около 50 миллионов долларов в год. Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, нам придется искать других», — подчеркнул он.

Ранее Илон Маск высказался о роли Starlink в украинской армии.

Добавим, что компания Eutelsat подтвердила готовность заменить Starlink в Украине.

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