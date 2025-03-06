Компанія Eutelsat підтвердила готовність замінити Starlink в Україні

Оператор Eutelsat працює над постачанням як стандартних, так і військових терміналів.

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Французький супутниковий оператор Eutelsat Communications SA активізує переговори з Європейським Союзом щодо заміни супутникової мережі Starlink в Україні після того, як США почали скорочувати свою підтримку, пише Bloomberg.

За словами генеральної директорки компанії Єви Бернеке, Eutelsat дійсно розглядає можливість розгортання 40 000 терміналів, еквівалентних кількості, яку зараз використовує Україна.

Eutelsat працює над постачанням як стандартних, так і військових терміналів, і очікує, що на це знадобиться кілька місяців.

Зазначається, що мережа OneWeb від Eutelsat складається з 600 супутників на висоті 1200 км, тоді як у Starlink їх 7000 на висоті 550 км.

Акції Eutelsat за минулі два дні зросли в ціні більш ніж утричі, підвищивши ринкову капіталізацію на понад €1 млрд, зазначено в публікації.

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