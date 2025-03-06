Компания Eutelsat подтвердила готовность заменить Starlink в Украине

Оператор Eutelsat работает над поставкой как стандартных, так и военных терминалов.

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Французский спутниковый оператор Eutelsat Communications SA активизирует переговоры с Европейским Союзом по замене спутниковой сети Starlink в Украине после того, как США начали сокращать свою поддержку, пишет Bloomberg.

По словам генерального директора компании Евы Бернеке, Eutelsat действительно рассматривает возможность развертывания 40 000 терминалов, что эквивалентно количеству, которое сейчас использует Украина.

Eutelsat работает над поставками как стандартных, так и военных терминалов и ожидает, что на это потребуется несколько месяцев.

Отмечается, что сеть OneWeb от Eutelsat состоит из 600 спутников на высоте 1200 км, тогда как у Starlink их 7000 на высоте 550 км.

Акции Eutelsat за последние два дня выросли в цене более чем втрое, увеличив рыночную капитализацию более чем на €1 млрд, отмечается в публикации.

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