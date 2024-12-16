ЕС подписал контракты на создание альтернативы Starlink для обеспечения зашифрованного высокоскоростного доступа к интернету

Еврокомиссия подписала контракты на разработку системы IRIS-2, которая будет передавать зашифрованный высокоскоростной широкополосный доступ к интернету правительствам, разведкам, военным и отдаленным регионам.

16 декабря Европейская комиссия подписала контракты на разработку сети киберзащищенных спутников, которая, по плану европейских чиновников, должна стать альтернативой Starlink Илона Маска.

Коммуникационная система, получившая название IRIS-2, будет передавать зашифрованный высокоскоростной широкополосный доступ к Интернету правительствам, разведкам, военным, отдаленным регионам, плохо обслуживаемым наземными службами, а также потребителям.

Ключевой движущей силой является беспокойство ЕС относительно чрезмерной зависимости от Starlink и Илона Маска.

«Мы не можем позволить себе быть слишком зависимыми», - сказал комиссар блока по космосу Андриус ​​Кубилюс перед подписанием контрактов.

Впрочем, как отмечает Politico, схема Европейского Союза с ориентировочной стоимостью 10,6 миллиарда евро пострадала от задержек и перерасходов.

Ранее Комиссия пообещала, что IRIS-2, что означает инфраструктуру устойчивости, взаимосвязи и безопасности с помощью спутника, начнет работать в 2024 году. В настоящее время цель – 2031 год, заявили 16 декабря представители ЕС.

В будущем спутники также должны быть оснащены оптическими датчиками наблюдения вместе с системами схода с орбиты, когда первое поколение будет выведено из строя и его нужно будет вернуть на Землю.

IRIS-2 также обеспечит безопасную военную связь, копируя систему Starshield от SpaceX, создаваемую для военных Соединенных Штатов.

Три компании в консорциуме SpaceRise, SES, Eutelsat и Hispasat, заплатят 4,1 миллиарда евро, вместо этого будут эксплуатировать и развертывать системы в коммерческих целях в течение 12 лет. ЕС намерен внести 6 миллиардов евро, для чего понадобятся дополнительные средства из следующих двух долгосрочных бюджетов, тогда как Европейское космическое агентство выплатит 550 миллионов евро.

Теперь, когда договор подписан, начнется этап проектирования.

Цель состоит в том, чтобы Европа использовала проект, чтобы сделать себя менее зависимым от SpaceX и повысить слабую конкурентоспособность блока.

«Для Европы чрезвычайно важно обладать суверенной мощью, и Starlink никогда этого не сделает», — сказала Ева Бернеке, генеральный директор Eutelsat. Она добавила, что инвестиции помогут создать оживленную и конкурентоспособную сеть поставщиков передовых космических технологий в Европе.

Критики утверждают, что IRIS-2 — это не что иное, как программа промышленных субсидий, предоставляющая космическим компаниям Airbus и Thales «сочные аэрокосмические контракты». Они также говорят, что SES, Eutelsat и Hispasat смогут укрепить собственные частные группы, одновременно заключая контракты на запуск европейской ракеты Ariane 6.

IRIS-2 будет иметь 264 спутника на низкой околоземной орбите вместе с дополнительными космическими кораблями и совместной мощностью из существующих коммерческих и правительственных спутников на высших орбитах.

Хотя сеть нацелена на предоставление полного покрытия в Европе, операторы SpaceRise надеются использовать IRIS-2 для расширения коммерческих услуг.

Например, Hispasat, базирующийся в Мадриде, заинтересован в усилении своего присутствия в Латинской Америке, тогда как Berneke из Eutelsat говорит, что субсидируемая ЕС программа поможет ее бизнесу в Азии.

Автор: Наталя Мамченко

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