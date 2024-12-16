ЄС підписав контракти на створення альтернативи Starlink для забезпечення зашифрованого високошвидкісного доступу до інтернету

Єврокомісія підписала контракти на розробку системи IRIS-2, яка передаватиме зашифрований високошвидкісний широкосмуговий доступ до інтернету урядам, розвідкам, військовим і віддаленим регіонам.

16 грудня Європейська комісія підписала контракти на розробку мережі кіберзахищених супутників, яка, за задумом європейських чиновників, має стати альтернативою Starlink Ілона Маска.

Комунікаційна система, яка отримала назву IRIS-2, передаватиме зашифрований високошвидкісний широкосмуговий доступ до Інтернету урядам, розвідкам, військовим, віддаленим регіонам, які погано обслуговуються наземними службами, і навіть споживачам.

Ключовою рушійною силою є занепокоєння ЄС щодо надмірної залежності від Starlink і Ілона Маска.

«Ми не можемо дозволити собі бути надто залежними», — сказав комісар блоку з космосу Андріус Кубілюс перед підписанням контрактів.

Втім, як зазначає Politico, схема Європейського Союзу з орієнтовною вартістю 10,6 мільярда євро постраждала від затримок і перевитрат.

Раніше Комісія пообіцяла, що IRIS-2 — що означає інфраструктуру стійкості, взаємозв’язку та безпеки за допомогою супутника — почне працювати в 2024 році. Зараз ціль – 2031 рік, заявили 16 грудня представники ЄС.

У майбутньому супутники також повинні бути оснащені оптичними датчиками спостереження разом із системами сходу з орбіти, коли перше покоління буде виведено з експлуатації та його потрібно буде повернути на Землю.

IRIS-2 також забезпечить безпечний військовий зв’язок, копіюючи систему Starshield від SpaceX, яку вона створює для військових Сполучених Штатів.

Три компанії в консорціумі SpaceRise, SES, Eutelsat і Hispasat, заплатять 4,1 мільярда євро, а натомість експлуатуватимуть і розгортатимуть системи в комерційних цілях протягом 12 років. ЄС збирається внести 6 мільярдів євро, для чого знадобляться додаткові кошти з наступних двох довгострокових бюджетів, тоді як Європейське космічне агентство виплатить 550 мільйонів євро.

Тепер, коли договір підписано, розпочнеться етап проектування.

Мета полягає в тому, щоб Європа використала проект, щоб зробити себе менш залежною від SpaceX і підвищити слабку конкурентоспроможність блоку.

«Для Європи надзвичайно важливо мати суверенну потужність, і Starlink ніколи цього не зробить», — сказала Єва Бернеке, генеральний директор Eutelsat. Вона додала, що інвестиції допоможуть створити «жваву та конкурентоспроможну» мережу постачальників передових космічних технологій у Європі.

Критики стверджують, що IRIS-2 — це не що інше, як програма промислових субсидій, яка надає космічним компаніям Airbus і Thales «соковиті аерокосмічні контракти». Вони також кажуть, що SES, Eutelsat і Hispasat зможуть зміцнити власні приватні групия, одночасно укладаючи контракти на запуск європейської ракети Ariane 6.

IRIS-2 матиме 264 супутники на низькій навколоземній орбіті разом із додатковими космічними кораблями та сумісною потужністю з існуючих комерційних і урядових супутників на вищих орбітах.

Хоча мережа націлена на надання повного покриття в Європі, оператори SpaceRise сподіваються використовувати IRIS-2 для розширення комерційних послуг.

Наприклад, Hispasat, що базується в Мадриді, зацікавлений у посиленні своєї присутності в Латинській Америці, тоді як Berneke з Eutelsat каже, що субсидована ЄС програма допоможе її бізнесу в Азії.

Автор: Наталя Мамченко

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