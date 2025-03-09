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Байден не мав виділяти Україні 350 мільярдів, — Трамп заявив, що потрібно було вирівняти внески з Європою

18:46, 9 березня 2025
Президент США висловив невдоволення допомогою, яку адміністрація Джо Байдена надала Україні.
Байден не мав виділяти Україні 350 мільярдів, — Трамп заявив, що потрібно було вирівняти внески з Європою
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Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення фінансовою допомогою, яку адміністрація Джо Байдена надала Україні. Про це він сказав у інтерв’ю Fox News.

За його словами, йдеться про 350 мільярдів доларів, виділення яких було «помилкою». Трамп вважає, що Байден повинен був вирівняти внески з Європою. 

«Байден ніколи не повинен був виділяти 350 мільярдів. Він повинен був вирівняти внески з Європою. Все, що йому потрібно було зробити, це сказати: ви повинні бути на тому ж рівні, що і ми. Вони — 100, ми — 350, і вони в більшій небезпеці, між нами цілий океан», — Трамп.

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США Україна Дональд Трамп Джо Байден грошова допомога

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