Байден не мав виділяти Україні 350 мільярдів, — Трамп заявив, що потрібно було вирівняти внески з Європою

Президент США висловив невдоволення допомогою, яку адміністрація Джо Байдена надала Україні.

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Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення фінансовою допомогою, яку адміністрація Джо Байдена надала Україні. Про це він сказав у інтерв’ю Fox News.

За його словами, йдеться про 350 мільярдів доларів, виділення яких було «помилкою». Трамп вважає, що Байден повинен був вирівняти внески з Європою.

«Байден ніколи не повинен був виділяти 350 мільярдів. Він повинен був вирівняти внески з Європою. Все, що йому потрібно було зробити, це сказати: ви повинні бути на тому ж рівні, що і ми. Вони — 100, ми — 350, і вони в більшій небезпеці, між нами цілий океан», — Трамп.

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