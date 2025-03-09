Президент США вважає, що питання ядерної загрози є більш нагальним, ніж зміни клімату.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що ядерна зброя є більшою загрозою, ніж зміна клімату.

«Люди говорять про небезпеку кліматичних змін, але не про ядерну зброю», — наголосив Трамп у інтерв’ю Fox News.

Президент США вважає, що питання ядерної загрози є більш нагальним, ніж зміни клімату. На його думку, під час розмов про глобальне потепління, недостатньо уваги приділяється небезпеці ядерної зброї, яка може стати реальною загрозою вже завтра.

«Коли я слухаю цих кліматичних божевільних, які говорять про глобальне потепління і кажуть, що океан підніметься на 1,8 дюйма протягом наступних 300 років, вони говорять про клімат і про небезпеку клімату, але не говорять про небезпеку ядерної зброї, яка може з'явитися вже завтра», — сказав Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.