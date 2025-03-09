Практика судов
  1. В мире

Дональд Трамп заявил, что ядерное оружие представляет большую угрозу, чем изменение климата

18:10, 9 марта 2025
Президент США считает, что вопрос ядерной угрозы является более актуальным, чем изменение климата.
Дональд Трамп заявил, что ядерное оружие представляет большую угрозу, чем изменение климата
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерное оружие представляет большую угрозу, чем изменение климата.

«Люди говорят об опасности климатических изменений, но не о ядерном оружии», — подчеркнул Трамп в интервью Fox News.

Президент США считает, что вопрос ядерной угрозы является более актуальным, чем изменение климата. По его мнению, во время обсуждений глобального потепления недостаточно внимания уделяется опасности ядерного оружия, которое может стать реальной угрозой уже завтра.

«Когда я слушаю этих климатических безумцев, которые говорят о глобальном потеплении и утверждают, что уровень океана поднимется на 1,8 дюйма в течение следующих 300 лет, они говорят о климате и его опасностях, но не говорят об угрозе ядерного оружия, которое может появиться уже завтра», — заявил Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп ядерное оружие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд подтвердил право ветерана войны на освобождение от уплаты судебного сбора в делах о социальной защите

Право военнослужащего на освобождение от уплаты судебного сбора – позиция Верховного Суда.

Комитет рекомендовал принять законопроект о лишении граждан РФ и юридических лиц земельных участков и запрете продажи им земли

Верховной Раде рекомендовали принять законопроект о лишении граждан РФ и юридических лиц, созданных по законодательству РФ, права владеть или пользоваться земельными участками, а также о запрете продажи им земли.

Членами Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей смогут стать всего два кандидата – Этический совет

Большинство кандидатов на должности членов ВСП либо признаны не соответствующими должности члена Совета правосудия, либо добровольно прекратили участие в отборе.

Служба судебной охраны сможет применять специальные меры обеспечения безопасности – комитет согласовал законопроект

В случае принятия законопроекта сотрудники Службы судебной охраны смогут определять виды специальных мер обеспечения безопасности, средства и методы их применения, а в случае необходимости – изменять и дополнять эти меры.

Во время обсуждения пенсионной реформы Галина Третьякова подчеркнула необходимость отвязать должностные оклады от прожиточного минимума

Кроме того, Третьякову беспокоят специальные пенсионные режимы, в частности наличие категорий граждан, для которых нет пенсионного возраста, а есть только выслуга, которая отличается от общеустановленного пенсионного возраста – и создает финансовое давление на пенсионную систему.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео