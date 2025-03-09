Президент США считает, что вопрос ядерной угрозы является более актуальным, чем изменение климата.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерное оружие представляет большую угрозу, чем изменение климата.

«Люди говорят об опасности климатических изменений, но не о ядерном оружии», — подчеркнул Трамп в интервью Fox News.

Президент США считает, что вопрос ядерной угрозы является более актуальным, чем изменение климата. По его мнению, во время обсуждений глобального потепления недостаточно внимания уделяется опасности ядерного оружия, которое может стать реальной угрозой уже завтра.

«Когда я слушаю этих климатических безумцев, которые говорят о глобальном потеплении и утверждают, что уровень океана поднимется на 1,8 дюйма в течение следующих 300 лет, они говорят о климате и его опасностях, но не говорят об угрозе ядерного оружия, которое может появиться уже завтра», — заявил Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.