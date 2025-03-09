Президент США считает, что Украина может не выжить, даже если ей поставлять оружие.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может не выжить «в любом случае» – и с военной помощью от США, и без нее.

Так Трамп ответил на вопрос журналистки Fox News: «Устраивает ли его, что Украина может не выжить без американской помощи?».

«Ну, она может не выжить в любом случае, но вы знаете, что у нас есть некоторые слабые места с Россией. Вы знаете, что для этого нужны двое. Послушайте, этой войны не должно было быть, но она случилась. Так что теперь мы застряли в том, что для этого нужны двое. Теперь мы застряли в этом хаосе», – сказал президент США.

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