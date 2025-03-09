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Завышение цен при закупке дронов — будут судить должностное лицо Полтавского городского совета

21:10, 9 марта 2025
Во время тендера, в котором принимал участие только один участник, чиновник завысил стоимость 118 квадрокоптеров и нарушил порядок проведения закупки.
Завышение цен при закупке дронов — будут судить должностное лицо Полтавского городского совета
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Служебное лицо Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Полтавского городского совета предстанет перед судом по факту злоупотребления при закупке квадрокоптеров. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

По данным следствия, в феврале 2024 года чиновник организовал и провел публичную закупку квадрокоптеров для нужд ВСУ.

Во время тендера, в котором участвовал только один участник, он завысил стоимость 118 летательных аппаратов и нарушил предусмотренный законодательством порядок проведения закупки.

В результате бюджету Полтавской городской территориальной общины был нанесен ущерб на общую сумму более 3 млн гривен.

С целью возмещения средств прокуратура предъявила обвиняемому исковое заявление.

В настоящее время мужчина отстранен от должности. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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прокуратура Полтава

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