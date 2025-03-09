Завищення цін при закупівлі дронів — судитимуть посадовця Полтавської міської ради

Під час тендера, в якому брав участь лише один учасник, посадовець завищив вартість 118 квадрокоптерів та порушив порядок проведення закупівлі.

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Службова особа Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради постане перед судом за фактом зловживання під час закупівлі квадрокоптерів. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

За даними слідства, у лютому 2024 року посадовець організував та провів публічну закупівлю квадрокоптерів для потреб ЗСУ.

Під час тендера, в якому брав участь лише один учасник, він завищив вартість 118 літальних апаратів та порушив передбачений законодавством порядок проведення закупівлі.

Як наслідок, бюджету Полтавської міської територіальної громади спричинено шкоду на загальну суму понад 3 млн гривень.

З метою відшкодування коштів прокуратура пред’явила до обвинуваченого позовну заяву.

Наразі чоловіка відсторонено від посади. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

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