Кабмін дозволив передавати військові технології компаніям — це збільшить виробництво зброї

Уряд схвалив постанову, яка встановлює правила передачі документації на українську зброю різним компаніям для збільшення її виробництва.

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Кабінет міністрів відкрив доступ до військових технологій, що належать державі. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Так, уряд схвалив постанову, яка встановлює правила передачі документації на українську зброю різним компаніям для збільшення її виробництва.

Якщо державні підприємства не можуть виготовити потрібну кількість зброї для оборони, то Міністерство оборони України тепер може передати креслення та технічну документацію іншим виробникам, зокрема й приватним компаніям, які здатні виробляти таку продукцію.

При цьому в документі врахували збереження державної таємниці та права інтелектуальної власності.

«Це допоможе більшою мірою закривати потребу Сил оборони в озброєнні й військовій техніці силами вітчизняних оборонних підприємств та масштабувати виробництво українського ОВТ. Внаслідок цього, виробники зможуть отримати більше контрактів та виготовити більше товарів оборонного призначення», — зазначив Сметанін.

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