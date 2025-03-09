Кабмин разрешил передавать военные технологии компаниям — это увеличит производство оружия

Правительство одобрило постановление, устанавливающее правила передачи документации на украинское оружие разным компаниям для увеличения его производства.

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Кабинет министров открыл доступ к военным технологиям, принадлежащим государству. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Так, правительство одобрило постановление, устанавливающее правила передачи документации на украинское оружие разным компаниям для увеличения его производства.

Если государственные предприятия не могут изготовить нужное количество оружия для обороны, то Министерство обороны Украины теперь может передать чертеж и техническую документацию другим производителям, в том числе и частным компаниям, способным производить такую ​​продукцию.

При этом в документе учли сохранность государственной тайны и права интеллектуальной собственности.

«Это поможет в большей степени закрывать потребность сил обороны в вооружении и военной технике силами отечественных оборонных предприятий и масштабировать производство украинского ВВТ. В результате производители смогут получить больше контрактов и изготовить больше товаров оборонного назначения», — отметил Сметанин.

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