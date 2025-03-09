В Киеве вспыхнул пожар в экопарке на Осокорках

Как сообщили в КГГА, пожар уже тушат спасатели.

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9 марта в Киеве на Осокорках начался сильный пожар на открытой местности. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Возгорание отдельных ячеек травяного настила и камыша произошло на открытой территории ландшафтного заказника «Осокорковские луга».

Как сообщили в КГГА, пожар уже тушат спасатели. Видео пожара распространяются по сети.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в столице 8 марта ощущался неприятный запах дыма в воздухе, а левый берег затянуло смогом.

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