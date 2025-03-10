Как дистанционно получить больничный во время военного положения — инструкция

Во время военного состояния оформить больничный можно дистанционно. Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, как это сделать.
Поэтому, если у вас есть симптомы COVID-19, гриппа или острой респираторной инфекции, сделать это можно, не выходя из дома. Такое правило будет действовать еще 3 месяца после завершения военного состояния.
Свяжитесь с семейным врачом
Врач соберет информацию о состоянии вашего здоровья и сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности.
Получите SMS с номером медицинского заключения от электронной системы здравоохранения.
Заключение автоматически добавляется в Электронный реестр листков нетрудоспособности.
На его основе Пенсионный фонд формирует электронный листок нетрудоспособности.
Ожидайте SMS от Пенсионного фонда с номером больничного.
Сообщите работодателю
Отправьте номер больничного (по телефону или другим удобным способом).
Работодатель увидит документ в своем кабинете на веб-портале Пенсионного фонда.
Как продлить больничный
Если нетрудоспособность длится более 5 дней, потребуется личный медицинский осмотр.
Врач сформирует новое медицинское заключение.
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