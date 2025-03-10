Как дистанционно получить больничный во время военного положения — инструкция

Такая возможность сохранится еще через 3 месяца после завершения военного положения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время военного состояния оформить больничный можно дистанционно. Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, как это сделать.

Поэтому, если у вас есть симптомы COVID-19, гриппа или острой респираторной инфекции, сделать это можно, не выходя из дома. Такое правило будет действовать еще 3 месяца после завершения военного состояния.

Свяжитесь с семейным врачом

по телефону

через интернет

другим удобным способом

Врач соберет информацию о состоянии вашего здоровья и сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

Получите SMS с номером медицинского заключения от электронной системы здравоохранения.

Заключение автоматически добавляется в Электронный реестр листков нетрудоспособности.

На его основе Пенсионный фонд формирует электронный листок нетрудоспособности.

Ожидайте SMS от Пенсионного фонда с номером больничного.

Сообщите работодателю

Отправьте номер больничного (по телефону или другим удобным способом).

Работодатель увидит документ в своем кабинете на веб-портале Пенсионного фонда.

Как продлить больничный

Если нетрудоспособность длится более 5 дней, потребуется личный медицинский осмотр.

Врач сформирует новое медицинское заключение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.