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Как дистанционно получить больничный во время военного положения — инструкция

07:00, 10 марта 2025
Такая возможность сохранится еще через 3 месяца после завершения военного положения.
Как дистанционно получить больничный во время военного положения — инструкция
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Во время военного состояния оформить больничный можно дистанционно. Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, как это сделать.

Поэтому, если у вас есть симптомы COVID-19, гриппа или острой респираторной инфекции, сделать это можно, не выходя из дома. Такое правило будет действовать еще 3 месяца после завершения военного состояния.

Свяжитесь с семейным врачом

  • по телефону
  • через интернет
  • другим удобным способом

Врач соберет информацию о состоянии вашего здоровья и сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

Получите SMS с номером медицинского заключения от электронной системы здравоохранения.

Заключение автоматически добавляется в Электронный реестр листков нетрудоспособности.

На его основе Пенсионный фонд формирует электронный листок нетрудоспособности.

Ожидайте SMS от Пенсионного фонда с номером больничного.

Сообщите работодателю

Отправьте номер больничного (по телефону или другим удобным способом).

Работодатель увидит документ в своем кабинете на веб-портале Пенсионного фонда.

Как продлить больничный

Если нетрудоспособность длится более 5 дней, потребуется личный медицинский осмотр.

Врач сформирует новое медицинское заключение.

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больничные

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