Як дистанційно отримати лікарняний під час воєнного стану — інструкція

Така можливість збережеться ще 3 місяці після завершення воєнного стану

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Під час воєнного стану оформити лікарняний можна дистанційно. Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив, як це зробити.

Тому якщо ви маєте симптоми COVID-19, грипу або гострої респіраторної інфекції, зробити це можна не виходячи з дому. Така норма діятиме ще 3 місяці після завершення воєнного стану.

Зв’яжіться із сімейним лікарем

телефоном

через інтернет

в інший спосіб

Лікар збере інформацію про стан вашого здоров’я та сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

Отримайте sms із номером медичного висновку від електронної системи охорони здоров’я.

Висновок автоматично додається до електронного реєстру листків непрацездатності.

На його основі пенсійний фонд формує електронний листок непрацездатності.

Очікуйте sms від Пенсійного фонду з номером лікарняного.

Повідомте роботодавця

Надішліть номер лікарняного (телефоном або іншим зручним способом).

Роботодавець побачить документ у своєму кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду.

Як продовжити лікарняний

Якщо непрацездатність триває більше 5 днів, знадобиться особистий медичний огляд.

Лікар сформує новий медичний висновок.

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