Британія може скоротити кількість держслужбовців і впровадити штучний інтелект

Велика Британія скоротить кількість державних службовців та використовуватиме штучний інтелект для підвищення ефективності. Про це заявив міністр британського уряду Пет Макaфадден, передає Bloomberg.
«Центральна державна служба може стати меншою», - наголосив він.
Також Макфадден зазначив, що уряд запустить кампанію з цифровізації, у рамках якої 10% усіх держслужбовців будуть зайняті в цифрових або пов'язаних із даними ролях протягом 5 років.
«Не можна витрачати час на завдання, яке цифрові технології або штучний інтелект можуть виконати краще, швидше і з такою ж високою якістю», - заявив він.
Міністр додав, що Brexit і Covid-19 призвели до збільшення найму в уряді. За його словами, скорочення розміру штату спрямоване на те, щоб отримати «віддачу від наших грошей».
Крім того, уряд представить «пакет змін у системі соціального забезпечення», щоб розв'язати проблему зростання кількості людей, які залежать від державної допомоги.
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