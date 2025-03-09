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Британія може скоротити кількість держслужбовців і впровадити штучний інтелект

17:16, 9 березня 2025
Британія використовуватиме штучний інтелект для підвищення ефективності роботи уряду.
Британія може скоротити кількість держслужбовців і впровадити штучний інтелект
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Велика Британія скоротить кількість державних службовців та використовуватиме штучний інтелект для підвищення ефективності. Про це заявив міністр британського уряду Пет Макaфадден, передає Bloomberg.

«Центральна державна служба може стати меншою», - наголосив він.

Також Макфадден зазначив, що уряд запустить кампанію з цифровізації, у рамках якої 10% усіх держслужбовців будуть зайняті в цифрових або пов'язаних із даними ролях протягом 5 років.

«Не можна витрачати час на завдання, яке цифрові технології або штучний інтелект можуть виконати краще, швидше і з такою ж високою якістю», - заявив він.

Міністр додав, що Brexit і Covid-19 призвели до збільшення найму в уряді. За його словами, скорочення розміру штату спрямоване на те, щоб отримати «віддачу від наших грошей».

Крім того, уряд представить «пакет змін у системі соціального забезпечення», щоб розв'язати проблему зростання кількості людей, які залежать від державної допомоги.

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