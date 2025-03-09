Що робити із заборгованістю по заробітній платі під час воєнного стану – пояснення

У воєнний час виплата зарплати має бути двічі на місяць.

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В умовах воєнного стану виникають складнощі з виплатою заробітної плати, і багато підприємств стикаються з проблемою, коли нарахувати зарплату можна, але її неможливо виплатити, або коли цього зробити неможливо через об'єктивні обставини. Однак згідно з українським законодавством, заробітна плата має виплачуватися мінімум двічі на місяць. Про це повідомило Управління інспекційної діяльності у Житомирській області.

Як зазначають фахівці, у разі виплати через банківські установи, є менше об'єктивних причин для затримки виплат порівняно з виплатою через касу підприємства. Водночас роботодавці повинні вживати всіх можливих заходів для своєчасного нарахування та виплати зарплати, адже це є правом працівників.

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», роботодавець звільняється від відповідальності за порушення термінів виплати, якщо зможе довести, що затримка сталася через бойові дії або інші обставини непереборної сили.

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