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Студенти з вразливих категорій в Одесі отримуватимуть соціальні стипендії довше

23:30, 9 березня 2025
Уряд продовжив термін отримання соціальних стипендій для студентів з вразливих категорій до 23 років.
Студенти з вразливих категорій в Одесі отримуватимуть соціальні стипендії довше
Фото: zib.com.ua
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Уряд ухвалив постанову, яка продовжує термін отримання соціальних стипендій для студентів з вразливих категорій, зокрема внутрішньо переміщених осіб, дітей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та тих, хто був позбавлений особистої свободи. Тепер ці студенти зможуть отримувати підтримку до 23 років замість 18.

Раніше студентам, чий статус або статус їхніх батьків був визначений після досягнення 18 років, не надавали можливості на отримання стипендії. Однак нововведення значно полегшують процес і спрощують подачу документів.

Тепер для отримання стипендії, якщо посвідчення члена сім'ї загиблого не оформлене, можна подати рішення суду про визнання батьків безвісно відсутніми або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти. Для дітей учасників бойових дій достатньо витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни замість довідки про участь у бойових діях.

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