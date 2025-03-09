Студенты из уязвимых категорий в Одессе будут получать социальные стипендии дольше

Правительство продлило срок получения социальных стипендий для студентов из уязвимых категорий до 23 лет.

Фото: zib.com.ua

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Правительство приняло постановление, которое продлевает срок получения социальных стипендий для студентов из уязвимых категорий, в частности внутренне перемещенных лиц, детей участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и тех, кто был лишен личной свободы. Теперь эти студенты смогут получать поддержку до 23 лет вместо 18.

Ранее студентам, чей статус или статус их родителей был определен после достижения 18 лет, не предоставляли возможности на получение стипендии. Однако нововведения значительно облегчают процесс и упрощают подачу документов.

Теперь для получения стипендии, если удостоверение члена семьи погибшего не оформлено, можно подать решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими или выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести. Для детей участников боевых действий достаточно выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны вместо справки об участии в боевых действиях.

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