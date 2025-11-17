Ненадлежащий уход за ребенком: когда возможно лишение родительских прав

Административные взыскания могут быть применены к родителям в случаях, когда они игнорируют свои обязанности по воспитанию ребенка и не обеспечивают ему надлежащие условия для полноценного развития.

Воспитание ребёнка является прямой и неотъемлемой ответственностью родителей. Это не только обеспечение бытовых и материальных потребностей, но и формирование его характера, ценностей, мировоззрения и моделей поведения. Эта обязанность не может быть полностью переложена на родственников, школы или государство.

Игнорирование или ненадлежащее выполнение родительских функций может иметь серьёзные юридические последствия — от административных наказаний до лишения родительских прав или даже уголовной ответственности. Об этом напоминает Министерство юстиции.

Обязанность родителей по воспитанию детей

Воспитание в семье — это первый и самый важный этап в формировании личности ребёнка. Именно в семье закладываются моральные ценности, мировоззрение и характер. Оба родителя несут равную ответственность за развитие, обучение и воспитание своих детей.

Они, или лица, которые их заменяют, должны заботиться о здоровье ребёнка, способствовать его физическому, духовному и моральному росту, создавать условия для раскрытия способностей, поддерживать и уважать его достоинство, подготавливая к самостоятельной жизни и труду.

Кроме того, родители обязаны воспитывать ребёнка в духе уважения к правам и свободам других людей, любви к своей семье и родителям, своему народу, своей Родине. Передача ребёнка на воспитание другим лицам не освобождает родителей от обязанности заботиться о нём. В отношении ребёнка запрещается применение любых видов эксплуатации, физического наказания, а также иного, унижающего человеческое достоинство.

Семейно-правовая ответственность

Суд может лишить родительских прав в случае установления факта ненадлежащего воспитания, проявлением которого является:

оставление ребёнка в родильном доме или другом учреждении здравоохранения без уважительной причины и в течение 6 месяцев не проявление к нему родительской заботы;

уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию ребёнка и/или обеспечению получения им полного общего среднего образования;

жестокое обращение с ребёнком;

хронический алкоголизм или наркомания у родителей;

любые виды эксплуатации ребёнка, принуждение его к попрошайничеству и бродяжничеству;

осуждение за совершение умышленного уголовного правонарушения в отношении ребёнка.

В случае лишения родительских прав лицо:

теряет личные неимущественные права в отношении ребёнка и освобождается от обязанностей по его воспитанию;

перестаёт быть законным представителем ребёнка;

теряет право на льготы и государственную помощь, предоставляемые семьям с детьми;

не может быть усыновителем, опекуном и попечителем;

не может в будущем получить те имущественные права, связанные с родительством, которые оно могло бы иметь в случае своей нетрудоспособности (право на содержание от ребёнка, право на пенсию и возмещение вреда в случае потери кормильца, право на наследование);

теряет другие права, основанные на родстве с ребёнком.

Несмотря на вышеуказанные ограничения, за родителями всё же сохраняется обязанность содержать ребёнка.

Административная ответственность родителей

Административная ответственность родителей наступает в случае уклонения от выполнения обязанностей по воспитанию и обеспечению ребёнка необходимыми условиями для развития. Закон предусматривает наложение штрафов и другие санкции с целью устранения нарушений и предупреждения их повторения.

Когда родители (лица, которые их заменяют) уклоняются от обеспечения ребёнка необходимыми условиями жизни, обучения и воспитания, им может грозить предупреждение или штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан и от 100 до 300 — в случае повторного правонарушения.

За административное правонарушение своего ребёнка в возрасте 14–16 лет взрослым придётся заплатить от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае совершения ребёнком преступления, и если он не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, — от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Дорого обойдётся и невыполнение решения органа опеки и попечительства о определении способов участия в воспитании ребёнка и общении с ним тем из родителей, кто проживает отдельно от ребёнка — штраф от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. В случае повторного совершения правонарушения финансовая ответственность возрастёт от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и дополнительно будет применено временное ограничение того из родителей, с кем проживает ребёнок, в праве выезда за пределы Украины и ограничение в праве управления транспортным средством.

Умышленное нарушение месячного срока пребывания ребёнка за границей в случае, когда один из родителей самостоятельно принимает решение о временном выезде ребёнка за пределы Украины, влечёт наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также одним из административных правонарушений является доведение родителями несовершеннолетнего до состояния опьянения, за что предусмотрен штраф от 6 до 8 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Уголовная ответственность родителей

Нарушения в уходе и воспитании ребёнка иногда достигают общественно опасного уровня, который предусматривает применение санкций уголовного характера.

Так, злостное невыполнение родителями, опекунами или попечителями обязанностей по уходу за ребёнком или лицом, в отношении которой установлена опека или попечительство, если это повлекло тяжкие последствия, — наказывается ограничением или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Систематическое выпрашивание ребёнком материальных ценностей у посторонних лиц квалифицируется в Уголовном кодексе Украины как попрошайничество. Поэтому использование родителями ребёнка в подобных заработках будет грозить взрослым ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.

Не минует наказание в виде общественных работ продолжительностью от 80 до 120 часов, или пробационного надзора, или ограничения свободы на срок до 2 лет и злостное уклонение от уплаты алиментов на ребёнка.

За вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность: пьянство, занятие попрошайничеством, азартные игры, родители рискуют лишиться свободы на срок от 3 до 7 лет, а если эти действия совершены в отношении малолетнего ребёнка, то срок увеличивается от 4 до 10 лет.

Как получить бесплатную правовую помощь

Юристы системы предоставления БПД могут дать консультацию относительно защиты своих прав. Также некоторые категории граждан имеют право на помощь с обращением в суд. Получить консультацию можно дистанционно и очно.

