Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

Право верить

Осенью прошлого года Кобелякский районный суд Полтавской области принял решение по делу № 532/1326/24. Истцом был верующий свидетелей Иеговы, который просил отменить постановление о административном взыскании по части 3 статьи 210-1 КУоАП: штраф за нарушение правил воинского учета – 17 тысяч грн.

По данным Полтавского ТЦК и СП, «гражданин совершил административное правонарушение в особый период, предусмотренное ч. 3 ст. 210-1, а именно: нарушение военнообязанным Порядка организации и ведения военного учета призовников, военнобязанных и резервистов (утвержденного Постановлением КМУ № 1487 от 30.12.2022 г.), ч. 1 ст. 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», ч. 10 ст. 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», а именно: 21.06.2024 г. не явился по боевой повестке, служить отказывается по религиозным убеждениям…».

Суд подтвердил «право на альтернативную, невоенную службу во время мобилизации», а также отметил, что истец «по своему христианскому совестному убеждению и глубоким религиозным чувствам не может согласиться на военную службу». Кроме того, в материалах дела содержится ссылка на правовые выводы Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно неправомерности привлечения верующих к административной ответственности во время мобилизации, согласно с Положением «О порядке прохождения альтернативной (невоенной) службы», утвержденным Постановлением КМУ № 2066 от 10.11.1999 г.

Ссылаясь на конституционные права, отечественную и европейскую судебную практику, Кобелякский районный суд констатировал: «Свобода исповедовать свою религию, а следовательно и право на отказ от прохождения военной службы по религиозным убеждениям, не подлежит ограничению даже в интересах национальной безопасности или территориальной целостности». В итоге суд решил удовлетворить исковые требования, постановление Полтавского ТЦК и СП признать противоправным и отменить, а дело — закрыть.

Однако впоследствии позиция правосудия кардинально изменилась. Летом 2025 года Раховский районный суд Закарпатской области вынес приговор мужчине, который также был Свидетелем Иеговы и отказался от мобилизации. Рассмотрение дела №305/556/25 проходило под иным углом: религиозные убеждения рассматривались уже не как проявление веры, а как умышленное уклонение от мобилизации, предусмотренное статьей 336 УК Украины.

В материалах дела указано, что мужчина еще «в июле 2022 года крестился служителем религиозного объединения Свидетелей Иеговы, а до этого с 1991 года был активным участником этого же объединения». Сам обвиняемый также пытался доказать, что «по своим религиозным соображениям не может приносить военную присягу, брать в руки оружие, выполнять военные команды, участвовать в боевых действиях». Он подтвердил, что «не может исполнять воинскую обязанность», но «имеет желание и намерение помогать государству Украина иным путем — в восстановлении гражданских объектов, разрушенных вследствие военных действий».

Взвесив совокупность обстоятельств, суд признал Свидетеля Иеговы «виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины». Ему назначено строгое наказание – три года лишения свободы за «уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период».

Между свободой и нацбезопасностью

Обе истории – почти зеркальные: двое Свидетелей Иеговы, два суда, одно религиозное убеждение – не брать в руки оружие. Но при этом два разных решения: оправдание в Полтавской области и три года тюрьмы – на Закарпатье.

Парадокс в том, что при почти идентичных обстоятельствах сделаны диаметрально противоположные выводы: в первом случае признано право веры, во втором – совершение преступления. Эта ситуация выявила системный пробел: отсутствие законодательных норм, которые могли бы четко определить, каким образом реализуется право на альтернативную службу во время войны. Без этого каждый судья вынужден сам оценивать искренность религиозных убеждений, что фактически превращает духовность в предмет юридического доказывания.

Эти два дела – не просто отдельные судебные решения, а отражение более широкого общественного конфликта между верой и долгом. Украинское законодательство сегодня пребывает в состоянии правового «разрыва»: Конституция гарантирует свободу совести, а военное законодательство фактически не оставляет пространства для ее реализации в условиях войны. В мирное время религиозный отказ предусматривает возможность прохождения альтернативной службы – в больницах, социальных учреждениях, коммунальных предприятиях. Но после введения военного положения этот механизм не работает, поскольку правительство так и не адаптировало старые нормы к новым реалиям.

Описанные дела открывают серьезную правовую проблему. Хотя Конституция гарантирует свободу совести, Уголовный кодекс наказывает за уклонение от мобилизации. В итоге судьи оказываются в сложной позиции: с одной стороны – основные права человека, с другой – потребность обороны страны, переживающей самое тяжелое испытание в своей новейшей истории. Отсутствие четких норм вынуждает правосудие действовать интуитивно, оценивая внутреннюю мотивацию человека, а не только факты.

Пока практика по таким делам непоследовательна. В одних регионах суды признают право на религиозный отказ, в других – наказывают за неявку, расценивая это как способ уклонения. Например, в Кобеляках отстаивали идею замены военной службы альтернативной, а в Рахове исходили из того, что религиозные убеждения не играют существенной роли, когда в стране введено военное положение. Таким образом, судьи фактически самостоятельно определяют грань, за которой религиозные убеждения не всегда могут быть основанием для отказа от мобилизации.

Такое расхождение в судебных решениях порождает ощущение правовой неопределенности не только среди верующих, но и в обществе в целом. Одни видят в этом проявление гуманности и уважения к свободе совести, другие – потенциальную угрозу обороноспособности страны. Поэтому вопрос альтернативной службы приобретает не только юридическое, но и моральное измерение: как обеспечить баланс между потребностями армии и духовными принципами граждан.

Таким образом, в рамках одного законодательства возникают разные подходы – гуманистический и государственнический. Хотя суды в Кобеляках и Рахове ссылались на одни и те же конституционные права и Уголовный кодекс, они пришли к диаметрально противоположным выводам. При этом оба дела выявили общую проблему – отсутствие единой практики и четких критериев для оценки искренности религиозных убеждений. И до тех пор, пока не будет создан правовой механизм альтернативной службы во время войны, каждое подобное дело останется моральным испытанием для судей, общества и самой совести.

Автор: Валентин Коваль

