В Конгрессе США готовлят законопроект о строгих санкциях против стран, продолжающих торговлю с Россией, — Трамп

13:12, 17 ноября 2025
Республиканцы в Конгрессе уже работают над законопроектом, предусматривающим мощные санкции против любой страны, ведущей торговлю с Россией.
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители республиканской партии в Конгрессе разрабатывают новый законопроект, предусматривающий жесткие санкции против государств, продолжающих торговлю с Россией, несмотря на ее агрессию против Украины, сообщает Reuters.

По данным издания, это заявление стало сильным сигналом, что глава Белого дома может поддержать многомесячные усилия Конгресса по ограничению финансирования агрессии Кремля против Украины.

«Республиканцы рассматривают возможность введения жестких санкций против любой страны, ведущей бизнес с Россией», – заявил Трамп при возвращении из Флориды в Белый дом.

Следует отметить, что согласно законопроекту президент США сможет устанавливать тарифы до 500% на импорт из стран, которые покупают российские энергоносители и не оказывают активную поддержку Украине. В первую очередь это касается основных потребителей российской нефти, таких как Китай и Индия.

«Также мы можем добавить в этот список и Иран», – добавил Трамп.

В то же время, отмечается, что глава Кремля Владимир Путин не демонстрирует желание прекращать войну после почти четырех лет войны в Украине. На этом фоне попытки Трампа повлиять на него с целью окончания войны не имели эффекта.

