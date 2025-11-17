В Конгресі США готують законопроект про суворі санкції проти країн, які продовжують торгівлю з Росією, — Трамп

Республіканці в Конгресі вже працюють над законопроектом, який передбачатиме потужні санкції проти будь-якої країни, що веде торгівлю з Росією.

Президент США Дональд Трамп заявив, що представники республіканської партії в Конгресі розробляють новий законопроєкт, який передбачає жорсткі санкції проти держав, що продовжують торгівлю з Росією попри її агресію проти України, повідомляє Reuters.

За даними видання, ця заява стала сильним сигналом того, що глава Білого дому може підтримати багатомісячні зусилля Конгресу щодо обмеження фінансування агресії Кремля проти України.

«Республіканці розглядають можливість запровадження жорстких санкцій проти будь-якої країни, яка веде бізнес із Росією», – заявив Трамп під час повернення з Флориди до Білого дому.

Варто зазначити, що згідно з законопроєктом, президент США зможе встановлювати тарифи до 500% на імпорт із країн, які купують російські енергоносії та не надають активної підтримки Україні. Насамперед це стосується основних споживачів російської нафти, таких як Китай та Індія.

«Також ми можемо додати до цього переліку й Іран», – додав Трамп.

Водночас зазначається, що наразі глава Кремля Володимир Путін не демонструє бажання припиняти війну після майже чотирьох років війни в Україні. На цьому тлі, спроби Трампа вплинути на нього з метою закінчення війни не мали ефекту.

