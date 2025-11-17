  1. В Украине

Кабмин создал рабочую группу для решения проблем бизнеса в регионах

11:35, 17 ноября 2025
Межведомственная группа будет координировать действия министерств и местной власти, готовить предложения и анализировать причины бизнес-проблем, чтобы устранять их на уровне государственной политики.
Кабмин создал рабочую группу для решения проблем бизнеса в регионах
Кабмин создал Межведомственную рабочую группу для решения проблемных вопросов бизнеса в регионах.

Так, правительство утвердило постановление №1446 «Об образовании Межведомственной рабочей группы по вопросам рассмотрения предложений относительно решения проблемных вопросов, поднятых субъектами хозяйствования в регионах».

Новая Рабочая группа является временным консультативно-совещательным органом правительства, который будет прорабатывать проблемы ведения хозяйственной деятельности, поднятые предпринимателями во время региональных поездок премьер-министра.

В состав Рабочей группы вошли руководители и заместители руководителей центральных органов исполнительной власти, в частности Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Минразвития общин и территорий, Минфина, Минэнерго, Минздрава, МОН, Минсоцполитики, Минобороны, МВД, Государственной регуляторной службы, ГНС, Гостаможслужбы, ГИАГ, Госэкоинспекции, Госгеокадастра, Госпродпотребслужбы, Госпогранслужбы, Гоструда, ГСЧС.

Также в работе группы могут принимать участие представители бизнеса, Федерации работодателей и народные депутаты (по согласованию).

Главой Рабочей группы определен министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Заместителем главы является соответствующий заместитель министра.

Задачи Рабочей группы:

  • координация действий министерств и местных администраций по решению проблем бизнеса в регионах;
  • подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию государственной, налоговой, регуляторной политики и сферы административных услуг;
  • анализ причин возникновения проблем в реализации государственной политики и формирование решений по их преодолению;
  • участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов в рамках компетенции.

Рабочая группа имеет право получать необходимую информацию от органов власти и предприятий, привлекать экспертов, организовывать совещания и другие мероприятия, а также подавать Правительству предложения относительно изменений в законодательство.

Заседания будут проводиться как минимум раз в месяц, в том числе в онлайн-формате. Предложения и рекомендации группы будут подаваться Кабмину для дальнейшей реализации в формате соответствующих правительственных решений.

Организационное обеспечение деятельности Рабочей группы будет осуществлять Министерство экономики.

правительство Кабинет Министров Украины

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

