Кабмін створив робочу групу для вирішення проблем бізнесу в регіонах

Міжвідомча група координуватиме дії міністерств і місцевої влади, готуватиме пропозиції та аналізуватиме причини бізнес-проблем, щоб усувати їх на рівні державної політики.

Кабмін утворив Міжвідомчу робочу групу для вирішення проблемних питань бізнесу в регіонах.

Так, уряд ухвалив постанову №1446 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань розгляду пропозицій щодо розв’язання проблемних питань, порушених суб’єктами господарювання у регіонах».

Новостворена Робоча група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом уряду, який опрацьовуватиме проблеми ведення господарської діяльності, що були порушені підприємцями під час регіональних поїздок прем’єр-міністра.

До складу Робочої групи увійшли керівники та заступники керівників центральних органів виконавчої влади, зокрема Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Мінрозвитку громад та територій, Мінфіну, Міненерго, МОЗ, МОН, Мінсоцполітики, Міноборони, МВС, Державної регуляторної служби, ДПС, Держмитслужби, ДІАМ, Держекоінспекції, Держгеокадастру, Держпродспоживслужби, Держприкордонслужби, Держпраці, ДСНС.

Також у роботі групи можуть брати участь представники бізнесу, Федерації роботодавців та народні депутати (за згодою).

Головою Робочої групи визначено міністра економіки, довкілля та сільського господарства. Заступником голови є відповідний заступник міністра.

Завдання Робочої групи:

координація дій міністерств та місцевих адміністрацій щодо вирішення проблем бізнесу в регіонах;

підготовка пропозицій і рекомендацій з удосконалення державної, податкової, регуляторної політики та сфери адміністративних послуг;

аналіз причин виникнення проблем у реалізації державної політики та формування рішень щодо їх подолання;

участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у межах компетенції.

Робоча група має право отримувати необхідну інформацію від органів влади та підприємств, залучати експертів, організовувати наради й інші заходи, а також подавати Уряду пропозиції щодо змін до законодавства.

Засідання відбуватимуться щонайменше раз на місяць, у тому числі в онлайн-форматі. Пропозиції та рекомендації групи подаватимуться Кабміну для подальшої реалізації у форматі відповідних урядових рішень.

Організаційне забезпечення діяльності Робочої групи здійснюватиме Міністерство економіки.

