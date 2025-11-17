Верховный Суд: обязанность уплаты налога возникает с момента приобретения права собственности

Верховный Суд подтвердил соблюдение налоговым органом процедуры вынесения уведомлений-решений об уплате налога на недвижимое имущество.

Верховный Суд постановлением по делу № 420/20746/24 подтвердил соблюдение налоговым органом процедуры вынесения уведомлений-решений об уплате налога на недвижимое имущество.

ВС кассационную жалобу физического лица – плательщика налогов оставил без удовлетворения, а решения судов первой и второй инстанций, которыми иск об отмене уведомлений-решений Главного управления ГНС в Одесской области по налогу на недвижимое имущество на общую сумму 37 тысяч гривен оставлен без изменений.

Обстоятельства дела:

Согласно данным информационно-коммуникационной системы ГНС у истца за период 2019–2022 годы в собственности находились 8 объектов недвижимого имущества.

Налоговым органом 06.09.2022 сформированы и направлены истцу налоговые уведомления-решения по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за 2019–2021 годы, которые были возвращены по адресу ГУ ГНС с отметкой «за истечением срока хранения», что подтверждается справкой формы Ф.20 от 08.12.2022.

Кроме того, 05.04.2023 ГУ ГНС были сформированы налоговые уведомления-решения по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за 2022 год.

Налоговый кодекс Украины регулирует отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов.

В соответствии со статьей 266 НКУ, плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся собственниками объектов жилой и/или нежилой недвижимости.

Согласно подпункту 266.7.1 пункта 266.7 статьи 266 НКУ, исчисление суммы налога по объекту/объектам жилой недвижимости, находящимся в собственности физических лиц, осуществляется контролирующим органом по месту налогового адреса (месту регистрации) владельца такой недвижимости в определенном данной статьей порядке.

Согласно подпункту 266.7.2 пункта 266.7 статьи 266 НКУ налоговое/налоговые уведомление-решение об уплате суммы/сумм налога, исчисленного согласно подпункту 266.7.1 пункта 266.7 этой статьи, вместе с детальным расчетом суммы/сумм налога и соответствующими платежными реквизитами, в частности органов местного самоуправления по месту расположения каждого объекта жилой и/или нежилой недвижимости, направляются плательщику налога контролирующим органом в порядке, определенном статьей 42 НКУ, до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом).

Согласно подпункту 266.10.1 пункта 266.10 статьи 266 НКУ налоговое обязательство за отчетный год по налогу уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Вместе с тем устоявшимся является подход Верховного Суда, согласно которому вынесение налоговых уведомлений-решений после 01 июля года базового налогового периода является лишь основанием для уплаты налогового обязательства в более поздний срок согласно подпункту 266.10.1 пункта 266.10 статьи 266 НКУ (в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения), однако не влияет на правомерность самого уведомления-решения и не может быть основанием для его отмены (в частности, постановление от 23.01.2025 по делу №160/568/24).

Пунктом 266.10.3 пункта 266.10 статьи 266 НКУ предусмотрено, что налоговое обязательство по этому налогу может быть начислено за налоговые (отчетные) периоды в пределах сроков, определенных пунктом 102.1 статьи 102 НКУ.

Согласно пункту 102.1 статьи 102 НКУ контролирующий орган, кроме случаев, определенных пунктом 102.2 этой статьи, имеет право провести проверку и самостоятельно определить сумму денежных обязательств плательщика налогов в случаях, определенных этим Кодексом, не позднее истечения 1095 дня (2555 дней — при проведении проверки согласно статьям 39 и 39 прим.2, применении требований пункта 141.4 статьи 141 НКУ), следующего за последним днем предельного срока подачи налоговой декларации, отчета о использовании доходов (прибыли) неприбыльной организации, определенной пунктом 133.4 статьи 133 НКУ, и/или предельного срока уплаты денежных обязательств, начисленных контролирующим органом, а если такая налоговая декларация была подана позже — за днем ее фактического представления. Если в течение указанного срока контролирующий орган не определяет сумму денежных обязательств, плательщик налогов считается свободным от такого денежного обязательства (в том числе от начисленной пени), а спор относительно такой декларации и/или налогового уведомления не подлежит рассмотрению в административном или судебном порядке.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении ВС от 11 сентября 2025 года по делу №160/23946/23.

Соответственно налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, исключительно для физических лиц по каждому отдельному объекту жилой или нежилой недвижимости рассчитывается контролирующим органом по месту налогового адреса (месту регистрации) владельца такой недвижимости, исходя из общей площади такого объекта и соответствующей ставки налога, и оформляется в виде налогового уведомления-решения. Указанное налоговое уведомление-решение вместе с детальным расчетом суммы налога направляется плательщику налога контролирующим органом до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом).

Относительно ссылок ОСОБА_1 на то, что экземпляры уведомлений о вручении почтовых отправлений не содержат данных о том, какие именно документы направлялись истцу, поскольку такая информация должна быть включена в опись вложения, ВС указывает, что анализ налогового законодательства (п. 63.3 ст. 63, п. 58.3 ст. 58, подп. 42.2–42.3, 42.5 ст. 42, ст. 66 НКУ) свидетельствует: налоговые уведомления-решения должны быть направлены по адресу (местонахождению, налоговому адресу) плательщика налогов заказным письмом с уведомлением. Дополнительных требований к отправке налоговых уведомлений-решений (в частности, указания в рекомендованном уведомлении о вручении почтового отправления реквизитов документа, который направляется) налоговое законодательство не содержит.

Также из системного анализа Правил предоставления услуг почтовой связи, утвержденных постановлением КМУ от 5 марта 2009 года №270, следует, что Правила №270 определяют отдельные категории почтовых отправлений: заказные письма и письма с объявленной ценностью, но опись вложения может быть только у писем с объявленной ценностью, тогда как для других видов писем опись вложения не предусмотрена.

Аналогичный вывод изложен Верховным Судом в постановлениях от 31.01.2024 по делу №140/12235/21 и от 15.08.2024 по делу №380/18997/21.

ВС считает необходимым отметить, что НКУ, как и Порядок направления контролирующими органами налоговых уведомлений-решений плательщикам налогов, четко определяет категорию почтового отправления (заказное письмо), которой контролирующий орган должен подтвердить отправку плательщику налогов налоговых уведомлений-решений.

Кроме того, добросовестный плательщик налогов обязан обеспечить получение им корреспонденции по адресу местонахождения. В случае неисполнения этой обязанности плательщик налога не вправе ссылаться на неполучение им документов как на обстоятельство, освобождающее его от наступления связанных с этим негативных последствий.

ВС считает необходимым отметить ошибочность ссылки истца в кассационной жалобе на то, что судами предыдущих инстанций не учтено, что налоговые обязанности по уплате налога на имущество, отличное от земельного участка, возникают у лица не с момента государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, а с момента получения (направления) надлежащим образом сформированного налогового уведомления-решения.

Так, согласно подпункту 266.1.1 пункта 266.1 статьи 266 НКУ, плательщиками налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся собственниками объектов жилой и/или нежилой недвижимости.

Подпунктом 266.8.1 пункта 266.8 статьи 266 НКУ определено, что в случае перехода права собственности на объект налогообложения от одного владельца к другому в течение календарного года налог исчисляется для предыдущего владельца за период с 1 января этого года до начала месяца, в котором прекратилось право собственности на указанный объект налогообложения, а для нового владельца — начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности.

То есть именно с момента приобретения права собственности у плательщика налогов возникает обязанность по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

При таких обстоятельствах суд сделал вывод о соблюдении контролирующим органом норм действующего законодательства.

