Суд отменил взыскание 120 тысяч гривен долга с мужчины: экспертиза подтвердила, что подпись — поддельная

Апелляция установила, что долговая расписка была подписана не ответчиком, поэтому договор займа признан незаключённым и оснований для взыскания средств не было.

Черновицкий апелляционный суд поставил точку в споре о взыскании 120 тысяч гривен по якобы заключенному договору займа, отменив решение суда первой инстанции.

Ключевым доказательством стала судебно-почерковедческая экспертиза, которая установила: подпись в долговой расписке и сопроводительных документах выполнена не ответчиком, а другим лицом. Это полностью изменило юридическую оценку ситуации и поставило под сомнение сам факт существования договора.

Обстоятельства дела №724/1904/25

Истец обратился в Хотинский районный суд Черновицкой области с требованием взыскать с ответчика задолженность по договору займа.

По его утверждению, в ноябре 2021 года стороны заключили договор в форме долговой расписки, согласно которому ответчик получил 120 000 грн и обязался вернуть средства до 1 марта 2025 года. Получение денег, как отмечал истец, подтверждалось имеющейся у него распиской и требованием об устранении нарушения по договору займа от 15.03.2025 года, из которого, по его мнению, усматривалось признание долга ответчиком.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, исходя из установленного факта заключения договора займа и наличия долга, что подтверждалось представленными доказательствами.

Не согласившись с таким решением, ответчик подал апелляционную жалобу.

Он настаивал, что подписи в долговой расписке и в письменном требовании об устранении нарушения по договору займа ему не принадлежат, и поэтому просил назначить по делу судебно-почерковедческую экспертизу.

Что решила апелляция

Отменяя решение суда первой инстанции, Черновицкий апелляционный суд отметил, что при рассмотрении споров относительно долговых расписок или договоров займа суды обязаны установить истинную правовую природу сделки и дать надлежащую оценку всем доказательствам.

По результатам исследования выяснилось, что подписи от имени должника в долговой расписке и в требовании об устранении нарушения по договору займа выполнены не ответчиком, а другим лицом.

Коллегия судей пришла к выводу, что подписание документов посторонним лицом свидетельствовало об отсутствии волеизъявления ответчика на заключение договора займа и получение денежных средств. А значит, договор займа между участниками дела фактически не был заключен, и оснований для взыскания долга не существовало.

При этих обстоятельствах Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу ответчика, отменил решение суда первой инстанции и вынес новое — об отказе в удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору займа.

Кроме того, суд взыскал с истца в пользу ответчика расходы по уплате судебного сбора.

