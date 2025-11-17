Ушел из жизни адвокат, заслуженный юрист Украины Сергей Сафулько

Жизненный путь Сергея Федоровича был неразрывно связан со становлением и развитием украинской адвокатуры.

На 79 году жизни умер известный адвокат из Волыни, заслуженный юрист Украины Сергей Сафулько. Трагическую весть сообщили в НААУ.

Жизненный путь Сергея Федоровича был неразрывно связан со становлением и развитием украинской адвокатуры. Он возглавлял Волынскую областную коллегию адвокатов, был председателем Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Волынской области, а позже — Высшей квалификационной комиссии адвокатуры при Кабинете министров.

«Его профессиональный авторитет и высокие моральные принципы стали основанием для избрания его дважды членом Высшего совета юстиции, где он продолжил служение праву и справедливости.

Сергей Федорович был не только выдающимся юристом, но и мудрым наставником и руководителем, чутким и светлым человеком. Его вклад в развитие адвокатской профессии останется весомой частью истории украинского правосудия», — подчёркивают в Национальной ассоциации адвокатов.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Федоровича.

