Пішов з життя адвокат, заслужений юрист України Сергій Сафулько

12:36, 17 листопада 2025
На 79 році життя помер відомий адвокат з Волині, заслужений юрист України Сергій Сафулько. Трагічну звістку повідомили в НААУ.

Життєвий шлях Сергія Федоровича був нерозривно пов’язаний зі становленням та розвитком української адвокатури. Він очолював Волинську обласну колегію адвокатів, був головою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області, а згодом — Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті міністрів.

«Його професійний авторитет і високі моральні принципи стали підставою для обрання його двічі членом Вищої ради юстиції, де він продовжив служіння праву та справедливості.

Сергій Федорович був не лише видатним юристом, а й мудрим наставником та керівником, чуйною та світлою людиною. Його внесок у розвиток адвокатської професії залишиться вагомою частиною історії українського правосуддя», — наголошують в Національнії асоціації адвокатів.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Федоровича.

