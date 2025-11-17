Зеленский прибыл во Францию ​​и встретился с Макроном: что известно

В ходе визита ожидается подписание соглашения о поставках Францией Украине средств ПВО, военных самолетов и дальнобойных ракет.

Фото иллюстративное

В понедельник, 17 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию ​​и встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Встреча президентов прошла на авиабазе Виллакубле. Два лидера приветствовали друг друга под звуки национальных гимнов в исполнении духового оркестра. Во время визита ожидается подписание «исторического соглашения» о поставке Францией Украине истребителей Rafale, систем ПВО SAMP-T, ракет и беспилотников разных типов.

