Авиация и ПВО для Украины – Зеленский анонсировал историческое оборонное соглашение с Францией

Зеленский также анонсировал визит в Испанию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подготовила историческое соглашение с Францией для укрепления обороноспособности, в частности боевой авиации, противовоздушной обороны и других военных возможностей.

«Историческое соглашение мы подготовили также с Францией – будет значительное усиление нашей боевой авиации, нашей защиты неба, наших других оборонных возможностей. По графику визита, это будет в понедельник. Хорошее содержание визита», — сказал Зеленский.

Он также анонсировал визит в Испанию во вторник, отметив, что переговоры будут результативными благодаря участию страны в инициативах в поддержку Украины. «Самые главные приоритеты для нас сегодня — это ПВО, системы, ракеты ПВО. И мы после каждого российского удара обеспечиваем восстановление наших сил. Это непросто, но мы это делаем. Также — наша стойкость, наша подготовка к зиме», — подчеркнул Президент.

