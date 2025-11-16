  1. В Україні

Авіація та ППО для України – Зеленський анонсував історичну оборонну угоду з Францією

10:53, 16 листопада 2025
Зеленський також анонсував візит до Іспанії.
Авіація та ППО для України – Зеленський анонсував історичну оборонну угоду з Францією
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна підготувала історичну угоду з Францією для зміцнення обороноздатності, зокрема бойової авіації, протиповітряної оборони та інших військових спроможностей.

«Історичну угоду ми підготували також із Францією – буде значне посилення нашої бойової авіації, нашого захисту неба, наших інших оборонних спроможностей. За графіком візиту, це буде в понеділок. Хороший зміст візиту», — сказав Зеленський.

Він також анонсував візит до Іспанії у вівторок, зазначивши, що переговори будуть результативними завдяки участі країни в ініціативах на підтримку України. «Найголовніші пріоритети для нас сьогодні - це ППО, системи, ракети ППО. І ми після кожного російського удару забезпечуємо відновлення наших сил. Це непросто, але ми це робимо. Також - наша стійкість, наша підготовка до зими», — підкреслив Президент.

