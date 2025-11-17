  1. В Україні

Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Макроном: що відомо

11:33, 17 листопада 2025
Під час візиту очікується підписання угоди щодо постачання Францією Україні засобів ППО, військових літаків та далекобійних ракет.
Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Макроном: що відомо
Фото ілюстративне
У понеділок, 17 листопада, Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Франції та зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Зустріч президентів відбулась на авіабазі Віллакубле. Двоє лідерів привітали один одного під звуки національних гімнів у виконанні духового оркестру. Під час візиту очікується на підписання «історичної угоди» щодо постачання Францією Україні винищувачів Rafale, систем ППО SAMP-T, ракет та безпілотників різних типів.

