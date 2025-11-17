  1. В Украине

Бородянка, Бузова и Гостомель получат финансирование на восстановление жилья — Кабмин выделяет 56,8 млн грн

10:59, 17 ноября 2025
Кабмин направит более 56 млн грн из Фонда восстановления на возведение поврежденных многоквартирных домов Киевщины.
Фото: Oleg Petrasyuk/Shutterstock
Кабинет Министров принял распоряжение №1221-р от 13 ноября, которым определен механизм передачи средств со счета «Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры» для восстановления жилых домов в Киевской области, поврежденных вследствие российской агрессии.

Что предусматривает решение правительства

Правительство одобрило передачу 56,8 млн грн (капитальные расходы) Киевской областной военной администрации по направлению, предусмотренному постановлением КМУ №879, — на реализацию бюджетной программы 7801020 «Восстановление разрушенного имущества и инфраструктуры».

Средства направят на восстановление многоквартирных жилых домов, указанных в приложении к распоряжению.

Кто отвечает за использование средств

  • Главный распорядитель и ответственный исполнитель — Киевская ОГА / Киевская ОВА.
  • Распорядитель нижнего уровня — департамент регионального развития КОДА.

Распоряжение также вносит изменения в документ от 10 января 2023 года №20, уточняя суммы финансирования в соответствующем приложении. Новые суммы составляют:

  • 65 172,05 тыс. грн (вместо 44 336,289);
  • 39 816,459 тыс. грн (вместо 48 927,332);
  • 66 057,752 тыс. грн (вместо 77 782,64).

Минфин должен внести соответствующие изменения в роспись государственного бюджета. Минрегион обеспечит перечисление средств со счета Фонда восстановления на специальный счет КОДА, а Киевская ОВА после выполнения работ обязана вернуть остатки неиспользованных средств в специальный фонд госбюджета.

В частности, на восстановление поврежденных многоквартирных жилых домов в Киевской области направят 56,8 млн гривен:

  • пгт Бородянка – 13,6 млн гривен
  • пгт Бородянка – 10,2 млн гривен
  • с. Бузова – 31,3 млн гривен
  • пгт Гостомель – 1,5 млн гривен

деньги Кабинет Министров Украины война недвижимость

