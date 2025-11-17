Бородянка, Бузова та Гостомель отримають фінансування на відновлення житла — Кабмін виділяє 56,8 млн грн

Кабмін спрямує понад 56 млн грн з Фонду відновлення на відбудову пошкоджених багатоквартирних будинків Київщини.

Фото: Oleg Petrasyuk/Shutterstock

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження №1221-р від 13 листопада, яким визначено механізм передачі коштів з рахунка «Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури» для відновлення житлових будинків у Київській області, пошкоджених внаслідок російської агресії.

Що передбачено рішенням уряду

Уряд погодив передачу 56,8 млн грн (видатки розвитку) Київській обласній військовій адміністрації за напрямом, передбаченим постановою КМУ №879, — на реалізацію бюджетної програми 7801020 «Відновлення зруйнованого майна та інфраструктури».

Кошти спрямують на відновлення багатоквартирних житлових будинків, визначених у додатку до розпорядження.

Хто відповідальний за використання коштів

Головний розпорядник та відповідальний виконавець — Київська ОДА / Київська ОВА.

— Київська ОДА / Київська ОВА. Розпорядник нижчого рівня — департамент регіонального розвитку КОДА.

Розпорядження також вносить зміни до документа від 10 січня 2023 року №20, яким уточнюються суми фінансування у відповідному додатку. Нові суми становлять:

65 172,05 тис. грн (замість 44 336,289);

(замість 44 336,289); 39 816,459 тис. грн (замість 48 927,332);

(замість 48 927,332); 66 057,752 тис. грн (замість 77 782,64).

Мінфін має внести відповідні зміни до розпису державного бюджету. Мінрегіон забезпечить перерахування коштів з рахунка Фонду відновлення на спеціальний рахунок КОДА, а Київська ОВА після виконання робіт повинна повернути залишки невикористаних коштів до спеціального фонду держбюджету.

Зокрема, на відновлення пошкоджених багатоквартирних житлових будинків у Київській області направлять 56,8 млн гривень:

смт Бородянка – 13,6 млн гривень

смт Бородянка – 10,2 млн гривень

с. Бузова – 31,3 млн гривень

смт Гостомель – 1,5 млн гривень

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.