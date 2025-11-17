У Тернопольской области зафиксировали африканскую чуму свиней: что известно
В Збаражской общине зафиксирована гибель диких свиней, у которых специалисты Госпродпотребслужбы области подтвердили случай африканской чумы свиней (АЧС).
Как указали в полиции, после получения информации об инциденте на место выехали специалисты Госпродпотребслужбы и сотрудники Збаражского отделения полиции. Было обнаружено семь туш диких свиней. Чтобы предотвратить распространение инфекции, мертвых животных сожгли и захоронили согласно ветеринарно-санитарным нормам.
Установлены карантинные ограничения
Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия объявила место обнаружения туш неблагополучным пунктом. Определены зоны защиты и наблюдения, утвержден план реагирования, который предусматривает:
- усиленный мониторинг территории;
- информирование населения;
- контроль за перемещением животных;
- усиление дезинфекционных мероприятий.
Полицейским поручено обеспечивать соблюдение карантинных мероприятий и контролировать перемещение мяса животных, а также предотвращать любые нарушения, которые могут способствовать распространению АЧС.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.