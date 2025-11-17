  1. В Украине

У Тернопольской области зафиксировали африканскую чуму свиней: что известно

11:53, 17 ноября 2025
В Тернопольской области подтвержден случай африканской чумы свиней: установлены карантинные ограничения.
У Тернопольской области зафиксировали африканскую чуму свиней: что известно
В Збаражской общине зафиксирована гибель диких свиней, у которых специалисты Госпродпотребслужбы области подтвердили случай африканской чумы свиней (АЧС).

Как указали в полиции, после получения информации об инциденте на место выехали специалисты Госпродпотребслужбы и сотрудники Збаражского отделения полиции. Было обнаружено семь туш диких свиней. Чтобы предотвратить распространение инфекции, мертвых животных сожгли и захоронили согласно ветеринарно-санитарным нормам.

Установлены карантинные ограничения

Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия объявила место обнаружения туш неблагополучным пунктом. Определены зоны защиты и наблюдения, утвержден план реагирования, который предусматривает:

  • усиленный мониторинг территории;
  • информирование населения;
  • контроль за перемещением животных;
  • усиление дезинфекционных мероприятий.

Полицейским поручено обеспечивать соблюдение карантинных мероприятий и контролировать перемещение мяса животных, а также предотвращать любые нарушения, которые могут способствовать распространению АЧС.

