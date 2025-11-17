У Тернопольской области зафиксировали африканскую чуму свиней: что известно

В Тернопольской области подтвержден случай африканской чумы свиней: установлены карантинные ограничения.

В Збаражской общине зафиксирована гибель диких свиней, у которых специалисты Госпродпотребслужбы области подтвердили случай африканской чумы свиней (АЧС).

Как указали в полиции, после получения информации об инциденте на место выехали специалисты Госпродпотребслужбы и сотрудники Збаражского отделения полиции. Было обнаружено семь туш диких свиней. Чтобы предотвратить распространение инфекции, мертвых животных сожгли и захоронили согласно ветеринарно-санитарным нормам.

Установлены карантинные ограничения

Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия объявила место обнаружения туш неблагополучным пунктом. Определены зоны защиты и наблюдения, утвержден план реагирования, который предусматривает:

усиленный мониторинг территории;

информирование населения;

контроль за перемещением животных;

усиление дезинфекционных мероприятий.

Полицейским поручено обеспечивать соблюдение карантинных мероприятий и контролировать перемещение мяса животных, а также предотвращать любые нарушения, которые могут способствовать распространению АЧС.

