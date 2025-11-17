  1. В Україні

У Тернопільської області зафіксували африканську чуму свиней: що відомо

11:53, 17 листопада 2025
У Тернопільській області підтверджено випадок африканської чуми свиней: встановлено карантинні обмеження.
У Збаразькій громаді зафіксовано загибель диких свиней, у яких фахівці Держпродспоживслужби області підтвердили випадок африканської чуми свиней (АЧС).

Як вказали у поліції, після отримання інформації про інцидент на місце виїхали спеціалісти Держпродспоживслужби та працівники Збаразького відділення поліції. Було виявлено сім туш диких свиней. Щоб запобігти поширенню інфекції, мертвих тварин спалили та захоронили згідно з ветеринарно-санітарними нормами.

Встановлено карантинні обмеження

Надзвичайна протиепізоотична комісія оголосила місце виявлення туш неблагополучним пунктом. Визначено зони захисту та спостереження, затверджено план реагування, який передбачає:

  • посилений моніторинг території;
  • інформування населення;
  • контроль за переміщенням тварин;
  • посилення дезінфекційних заходів.

Поліцейським доручено забезпечення дотримання карантинних заходів та контролювати переміщення м’яса тварин, а також запобігання будь-яким порушенням, які можуть сприяти поширенню АЧС.

