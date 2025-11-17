По каким причинам украинцы могут потерять право на наследство — перечень

Некоторые украинцы могут лишиться права на наследство в декабре 2025 года.

Согласно законодательству Украины, после смерти человека его имущество переходит к ближайшим родственникам или к лицам, указанным в завещании. Однако некоторых украинцев могут лишить права на наследство.

Кто имеет право на получение наследства

Наследство оформляется с момента смерти человека или с даты, когда суд признал его умершим. После этого определяется круг лиц, которые могут или не могут претендовать на имущество умершего. Так, наследниками могут быть:

дети, зачатые до смерти наследодателя и рожденные после;

юридические лица, если они указаны в завещании;

физические лица, живущие на момент открытия наследства.

В наследство входят деньги, недвижимость, ценные бумаги, имущество, а также имущественные права. В то же время потомкам не передаются:

личные неимущественные права;

алименты, пенсии, социальная помощь;

право на компенсацию ущерба от увечья;

членство в организациях и хозяйственных обществах.

Кто может потерять право на наследство

Кодекс определяет основания для лишения прав на наследование определенных лиц, несмотря на то, что существовали определенные предпосылки для призвания их к наследованию, например: назначение наследником в тексте завещания, наличие определенной степени родства, пребывание в браке с наследодателем или на его содержании в течение установленного законом срока.

Так, в соответствии со статьей 1224 Кодекса не имеет права на наследование:

лицо, которое умышленно лишило жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников либо совершило покушение на их жизнь. Это положение не применяется к лицу, которое совершило такое покушение, если наследодатель, зная об этом, все же назначил его своим наследником по завещанию;

лицо, которое умышленно препятствовало наследодателю составить завещание, внести в него изменения или отменить завещание и этим способствовало возникновению права на наследование у них самих или у других лиц либо способствовало увеличению их доли в наследстве.

Не имеют права на наследование по закону:

родители после ребенка, в отношении которого они были лишены родительских прав и их права не были восстановлены на момент открытия наследства;

родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), а также другие лица, которые уклонялись от исполнения обязанности по содержанию наследодателя, если это обстоятельство установлено судом;

одна после другой лица, брак между которыми является недействительным или признан таким по решению суда. Если брак признан недействительным после смерти одного из супругов, то за вторым супругом, который пережил его и не знал и не мог знать о препятствиях к регистрации брака, суд может признать право на наследование доли умершего супруга в имуществе, приобретенном ими за время этого брака.

По решению суда лицо может быть отстранено от права на наследование по закону, если будет установлено, что оно уклонялось от оказания помощи наследодателю, который вследствие пожилого возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии

