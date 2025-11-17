  1. В Україні

За яких підстав українці можуть втратити право на спадок — перелік

12:00, 17 листопада 2025
Деякі українці можуть втратити право на спадок у грудні 2025 року.
За яких підстав українці можуть втратити право на спадок — перелік
Згідно з українським законодавством, після смерті людини її майно переходить до найближчих родичів або до осіб, визначених у заповіті. Проте, деяких українців можуть позбавити права на спадщину.

Хто має право на отримання спадщини

Спадщина оформлюється з моменту смерті людини або з дати, коли суд визнав її померлою. Після цього визначається коло осіб, які можуть або не можуть претендувати на майно померлого. Так, спадкоємцями можуть бути:

  • діти, зачаті до смерті спадкодавця та народжені після;
  • юридичні особи, якщо їх вказано в заповіті;
  • фізичні особи, які були живими на момент відкриття спадщини.

До спадку входять гроші, нерухомість, цінні папери, майно, а також майнові права. Водночас нащадкам не передаються:

  • особисті немайнові права;
  • аліменти, пенсії, соціальна допомога;
  • право на компенсацію шкоди від каліцтва;
  • членство в організаціях та господарських товариствах.

Хто може втратити право на спадщину

Кодекс визначає підстави для позбавлення прав на спадкування певних осіб, незважаючи на те, що існували певні передумови для закликання їх до спадкування, наприклад: призначення спадкоємцем в тексті заповіту, наявність певного ступеня спорідненості, перебування у шлюбі зі спадкодавцем або на його утриманні протягом встановленого законом строку.

Так, відповідно до статті 1224 Кодексу не має права на спадкування:

  • особа, яка умисно позбавила життя спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців або вчинила замах на їхнє життя. Це положення не застосовується до особи, яка вчинила такий замах, якщо спадкодавець, знаючи про це, все ж призначив її своїм спадкоємцем за заповітом;
  • особа, які умисно перешкоджала спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати заповіт і цим сприяла виникненню права на спадкування у них самих чи в інших осіб або сприяла збільшенню їхньої частки у спадщині.

Не мають права на спадкування за законом:

  • батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини;
  • батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти (усиновлені), а також інші особи, які ухилялися від виконання обов’язку щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом;
  • одна після одної особи, шлюб між якими є недійсним або визнаний таким за рішенням суду. Якщо шлюб визнаний недійсним після смерті одного з подружжя, то за другим із подружжя, який його пережив і не знав та не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, суд може визнати право на спадкування частки того з подружжя, хто помер, у майні, яке було набуте ними за час цього шлюбу.

За рішенням суду особа може бути усунена від права на спадкування за законом, якщо буде встановлено, що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

