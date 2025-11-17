  1. В Украине

Истребители Rafale и усиление ПВО – Зеленский и Макрон подписали оборонное соглашение

12:46, 17 ноября 2025
Украина и Франция подписали соглашение о долгосрочном укреплении обороноспособности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже подписали соглашение, направленное на значительное усиление обороноспособности Украины.

Документ был подписан за столом, установленным на взлетной полосе авиабазы ​​Виллакубле.

Согласно информации, которую приводило агентство Reuters, это стратегическое соглашение охватывает ряд критически важных направлений военной помощи:

  • авиация и истребители: соглашение предусматривает предоставление Украине многоцелевых истребителей Rafale. Часть этих самолетов поступит непосредственно из французских запасов, тогда как остальные будут переданы в рамках долгосрочного плана.
  • долгосрочный план развития: подписано 10-летнее соглашение, которое будет способствовать развитию авиационного флота Украины. Цель – нарастить его до 250 самолетов, включая F-16 и шведские Gripen.
  • противовоздушная оборона: будут осуществлены поставки систем ПВО SAMP/T, ракет и современных антидроновых средств.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию ​​и встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

