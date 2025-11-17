Истребители Rafale и усиление ПВО – Зеленский и Макрон подписали оборонное соглашение
12:46, 17 ноября 2025
Украина и Франция подписали соглашение о долгосрочном укреплении обороноспособности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже подписали соглашение, направленное на значительное усиление обороноспособности Украины.
Документ был подписан за столом, установленным на взлетной полосе авиабазы Виллакубле.
Согласно информации, которую приводило агентство Reuters, это стратегическое соглашение охватывает ряд критически важных направлений военной помощи:
- авиация и истребители: соглашение предусматривает предоставление Украине многоцелевых истребителей Rafale. Часть этих самолетов поступит непосредственно из французских запасов, тогда как остальные будут переданы в рамках долгосрочного плана.
- долгосрочный план развития: подписано 10-летнее соглашение, которое будет способствовать развитию авиационного флота Украины. Цель – нарастить его до 250 самолетов, включая F-16 и шведские Gripen.
- противовоздушная оборона: будут осуществлены поставки систем ПВО SAMP/T, ракет и современных антидроновых средств.
Напомним, что Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию и встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.